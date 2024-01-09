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В Стамбуле суд арестовал ранившего имама и прихожанина мечети мужчину

Турция Материалы 9 января 2024 23:05 (UTC +04:00)
В Стамбуле суд арестовал ранившего имама и прихожанина мечети мужчину

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Стамбульский суд арестовал мужчину, который ранил ножом имама и прихожанина мечети в историческом районе Фатих.

Арест был произведен по требованию прокуратуры, которая возбудила уголовное дело по факту инцидента,сообщает Trend со ссылкой на телеканал Habertürk.

Этот случай вызвал широкий резонанс в Турции, руководство республики, политические партии и общественные организации назвали произошедшее провокацией.

Инцидент произошел вечером 8 января во время молитвы. Имам мечети Фатих попросил мужчину, выкрикивавшего лозунги, покинуть ее. По данным телеканала A Haber, он выкрикивал фразу "Будь проклят, Израиль". Тот вышел, но затем вернулся и ранил имама и еще одного человека. Мужчина был задержан полицией, раненных госпитализировали, по данным медиков, их здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, нападавший прибыл в Стамбул из города Бурса на западе Турции и имеет криминальное прошлое. Он, как отмечается, страдает психологическим расстройством.

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