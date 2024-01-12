Очередная группа лиц прибыла из сектора Газа в Турцию на лечение

БАКУ /Trend/ - Очередная группа пострадавших в результате израильско-палестинского конфликта и лиц с другими тяжелыми заболеваниями была доставлена ​​из сектора Газа в Турцию.

Как передает Trend, два самолета, вылетевшие из Египта, приземлились в военном аэропорту Анкары Этимесгут.

Первый самолет с 26 лицами, нуждающимися в лечении, и 34 родственниками этих лиц прибыл в Анкару 11 января в 21:15 по местному времени. Второй самолет с 72 пассажирами, в том числе 59 пациентами и членами их семей, прибыл в Анкару в 22:30.

Десять членов Национальной медицинской спасательной группы (UMKE) Министерства здравоохранения Турции, действующей в секторе Газа, также вернулись домой на втором самолете. Это седьмая по счету эвакуация больных из сектора Газа в Турцию.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что ожидается продолжение эвакуации.