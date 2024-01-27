Турция приветствует решение Международного суда по Газе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал постановление Международного суда (МС) ООН о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю в связи с атаками в секторе Газа, передает Trend.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать палестинских братьев и прилагать все необходимые усилия для прекращения огня и обеспечения постоянного мира.

Отметим, что Международный суд ООН в Гааге принял решение о временных мерах против Израиля в рамках дела, возбужденного на основании иска ЮАР против Израиля в связи с атаками на сектор Газа.