США обсуждают с Турцией возможность ее возвращения к программе F-35

БАКУ /Trend/ - США обсуждают с Турцией возможность возвращения к программе производства американских истребителей F-35. Однако условием для этого является отказ Анкары от российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не изменили своего мнения о том, что программа F-35 несовместима с Турцией по использованию ракет С-300 или С-400. Поэтому мы продолжаем эти обсуждения, и если Турция сможет развеять наши опасения по этому вопросу, тогда можно будет возобновить продвижение по программе F-35", - сказал он.