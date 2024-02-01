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США обсуждают с Турцией возможность ее возвращения к программе F-35

Турция Материалы 1 февраля 2024 06:17 (UTC +04:00)
США обсуждают с Турцией возможность ее возвращения к программе F-35

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США обсуждают с Турцией возможность возвращения к программе производства американских истребителей F-35. Однако условием для этого является отказ Анкары от российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не изменили своего мнения о том, что программа F-35 несовместима с Турцией по использованию ракет С-300 или С-400. Поэтому мы продолжаем эти обсуждения, и если Турция сможет развеять наши опасения по этому вопросу, тогда можно будет возобновить продвижение по программе F-35", - сказал он.

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