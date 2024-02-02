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В Стамбульском проливе Турции столкнулись два судна

Турция Материалы 2 февраля 2024 11:42 (UTC +04:00)
В Стамбульском проливе Турции столкнулись два судна

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбульском проливе Турции столкнулись 147-метровое пассажирское судно Ro-Ro под названием "Kevalay Queen" и 103-метровое грузовое судно общего назначения под названием "Captain Adam 1".

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, к месту происшествия был направлен скоростной спасательный катер KEGM-4, принадлежащий Главному управлению береговой безопасности Турции.

Согласно информации, оба судна получили повреждения, при проверках не выявлено загрязнения окружающей среды.

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