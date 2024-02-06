Прошел год после землетрясения в Турции, охарактеризованное как "Катастрофа века"

БАКУ /Trend/ - 6 февраля 2023 года в Турции в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, центром которого являлась провинция Кахраманмараш - погибли 53 тысячи 537 человек, а 107 тысяч 213 человек получили различные телесные повреждения. В результате землетрясения было разрушено 38 тысяч 901 здание.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, это землетрясение, от которого пострадало 120 тысяч квадратных километров и 14 миллионов человек, в том числе 11 провинций, 124 района, 6 929 сел и кварталов, вошло в список самых разрушительных стихийных бедствий в мире по количеству человеческих жертв и охватываемой территории.

В зону стихийного бедствия была привлечена рабочая сила в количестве 650 тысяч человек (11 тысяч 488 - из разных стран, 35 тысяч 250 - поисково-спасательные работники, 142 тысячи - сотрудники Службы безопасности). Для проведения всех этих работ было выделено 20 тысяч автомобилей и строительной техники, 141 вертолет, 182 самолета и 23 корабля.

На начальном этапе в регион было доставлено один миллион палаток, что позволило временно укрыться примерно 2,5 миллионам пострадавших. Из региона было эвакуировано 3 миллиона 549 тысяч человек. За этот период "Турецкие авиалинии" перевезли более 2 миллионов пассажиров, совершив 13 тысяч 701 рейс, и доставили в зону землетрясения 32 тысячи 770 тонн гуманитарной помощи.

Гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, также была оказана поддержка по аренде жилья в размере 14 миллиардов 453 миллионов турецких лир.

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