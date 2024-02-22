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Необходимо реформировать систему ООН – Хакан Фидан

Турция Материалы 22 февраля 2024 22:58 (UTC +04:00)
Необходимо реформировать систему ООН – Хакан Фидан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Есть необходимость в проведении реформ в Совете безопасности ООН.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего выступления на сессии «Реформа глобального управления» в рамках министерской встречи «Большой двадцатки», проходящей в Рио-де-Жанейро.

Фидан подчеркнул, что существует необходимость построения сильных многосторонних институтов и эффективных механизмов глобального управления для устранения геополитической напряженности в новом многополярном мировом порядке.

Министр отметил, что важно осуществить необходимые изменения, и для этого необходимо провести реформы в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Хакан Фидан обратил внимание на то, что международная финансовая система должна быть более прозрачной и устойчивой. Министр отметил необходимость в более демократичной, подотчетной системе ООН, основанной на параметрах международного права.

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