Необходимо реформировать систему ООН – Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Есть необходимость в проведении реформ в Совете безопасности ООН.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего выступления на сессии «Реформа глобального управления» в рамках министерской встречи «Большой двадцатки», проходящей в Рио-де-Жанейро.

Фидан подчеркнул, что существует необходимость построения сильных многосторонних институтов и эффективных механизмов глобального управления для устранения геополитической напряженности в новом многополярном мировом порядке.

Министр отметил, что важно осуществить необходимые изменения, и для этого необходимо провести реформы в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Хакан Фидан обратил внимание на то, что международная финансовая система должна быть более прозрачной и устойчивой. Министр отметил необходимость в более демократичной, подотчетной системе ООН, основанной на параметрах международного права.