ВВС Турции получат первые отечественные истребители пятого поколения – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Военный самолет пятого поколения турецкого производства планируется принять на вооружение в 2028 году.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге правящей Партии справедливости и развития на юго-западе провинции Денизли.

По его словам, процесс разработки самолета пятого поколения идет в Турции уже около 15 лет, и сейчас критический этап, который предполагает начало летных испытаний самолета KAAN, остался позади. "Первый полет боевого самолета выполнен успешно. Мы планируем поставить первый самолет KAAN ВВС Турции до конца 2028 года", - сказал глава Турции.