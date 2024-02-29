Россия заняла первое место по объему экспорта в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года Турция импортировала товаров из России на сумму $4,32 млрд, согласно данным Института статистики Турции, передает Trend.

Россия заняла первое место в списке стран-экспортеров в Турцию за этот период.

За Россией следуют Китай ($2,89 млрд), Германия ($1,91 млрд), США ($1,4 млрд) и Италия ($1,18 млрд). Пять ведущих поставщиков обеспечили 44,7% общего объема импорта Турции. Доля России в общем объеме ввезенных товаров и услуг составила 16,5%.

В сфере турецкого экспорта лидирует Германия ($1,76 млрд), за которой следуют США ($1,22 млрд), Ирак ($1,97 млрд), Великобритания ($1,22 млрд) и Италия ($0,99 млрд).

Институт госстатистики также сообщил, что дефицит внешней торговли в январе сократился на 56,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, снизившись с $14,29 млрд до $6,22 млрд. Экспорт без учета энергоносителей и немонетарного золота в январе 2024 года вырос на 3%, а импорт с учетом этих же параметров сократился на 6,2%.