БАКУ /Trend/ - Турция экспортирует кофе в 146 стран мира. За последние пять лет поставки продукции за рубеж увеличились приблизительно втрое.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Управления статистики Турции (TÜİK).

Согласно данным TÜİK, по итогам 2023 года из Турции было экспортировано 8 тыс. 652 тонны кофе на сумму 57 млн 491 тыс. 128 долларов, тогда как в 2019 году этот показатель не превышал 19,3 млн долларов.

Наибольший спрос на кофе из Турции проявляют в Сирии, куда в прошлом году поставлено продукции на 10 млн 470 тыс. 784 доллара.

В тройке лидеров также Беларусь (8 млн 532 тыс. 753 доллара) и Россия (6 млн 576 тыс. 522 доллара).

Наряду с самим кофе, экспортеры уделяют внимание поставкам турки из меди, чашек и иных принадлежностей, которые считаются важной составляющей традиции приготовления кофе по-турецки.