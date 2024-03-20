Турция впервые вошла в категорию стран с пожилым населением

БАКУ /Trend/ - Согласно классификации ООН, Турция вошел в категорию стран с пожилым населением.

Как передает Trend, впервые в истории республики доля лиц в возрасте 60 лет и старше среди всего населения Турции (85 миллионов) достигла двузначного показателя (10,2 процента) и составила 8 722 806 человек.

Согласно классификационной шкале ООН, страны, в которых более 10 процентов населения имеют возраст 60 лет и старше, считаются демографически "пожилыми" странами.

По прогнозам ученых, если темпы роста населения останутся низкими, доля пожилого населения Турции достигнет 12,9 процента к 2030 году, 16,3 процента к 2040 году и 22,6 процента от общего числа граждан к 2060 году.