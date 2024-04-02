В Стамбуле за подготовку теракта задержали двух сторонников ИГ

БАКУ /Trend/ - Полиция задержала в Стамбуле двух человек, граждан Таджикистана и Кыргызстана, по подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Trend.

Турецкая контрразведка, следившая за деятельностью ячейки ИГ, провела операцию по задержанию 37-летнего таджикского гражданина Фащылджона А. и 41-летней кыргызской гражданки Зульфии С. в стамбульском районе Пендик, расположенном в азиатской части города. При обыске в подвале их дома были обнаружены униформа жандармерии, полицейский бронежилет, рация, а также материалы и инструкции по организации терактов. Оба задержанных при допросе признались в подготовке к теракту.

По решению прокуратуры таджикский гражданин арестован, а жительница Кыргызстана депортирована из Турции.