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В Турции произошел взрыв в здании, есть погибшие и пострадавшие (Обновлено)

Турция Материалы 30 июня 2024 18:59 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в здании в турецкой провинции Измир погибли 5 человек и 63 получили ранения.

Как передает Trend, об этом сказал мэр Измира Джемиль Тугай.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв произошел в кафе, расположенном в районе Торбалы.

18:32 (GMT+4) В турецкой провинции Измир произошел взрыв в здании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Торбалы.

Сообщается, что взрыв произошел в местной пекарне. В результате происшествия 4 человека, еще 35 человек пострадали.

Губернатор провинции Сулейман Эльбан заявил, что в здании произошел взрыв газового баллона. Он сообщил о серьезных повреждениях здания, где взорвался баллон.

Пострадавшие были госпитализированы.

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