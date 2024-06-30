В Турции произошел взрыв в здании, есть погибшие и пострадавшие (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в здании в турецкой провинции Измир погибли 5 человек и 63 получили ранения.

Как передает Trend, об этом сказал мэр Измира Джемиль Тугай.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв произошел в кафе, расположенном в районе Торбалы.

18:32 (GMT+4) В турецкой провинции Измир произошел взрыв в здании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Торбалы.

Сообщается, что взрыв произошел в местной пекарне. В результате происшествия 4 человека, еще 35 человек пострадали.

Губернатор провинции Сулейман Эльбан заявил, что в здании произошел взрыв газового баллона. Он сообщил о серьезных повреждениях здания, где взорвался баллон.

Пострадавшие были госпитализированы.