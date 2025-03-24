Турция выступает за объявление Новруза официальным праздником в стране - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за объявление Новруза официальным праздником в стране.

Как передает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре.

Президент Турции обратил внимание на мероприятия, организованные в Турции по случаю прихода весны.

"На этот раз Новруз в нашей стране отметили с особой праздничной атмосферой. Мы выступаем за объявление Новруза официальным праздником в Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие власти не откажутся от усилий по укреплению братства и солидарности в обществе.

"Несмотря на происки сил, сеющих ненависть и злобу, Новруз продолжит оставаться символом новых надежд на единство 85-миллионного населения Турции", - добавил он.