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Турция выступает за объявление Новруза официальным праздником в стране - Эрдоган

Турция Материалы 24 марта 2025 20:30 (UTC +04:00)
Турция выступает за объявление Новруза официальным праздником в стране - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция выступает за объявление Новруза официальным праздником в стране.

Как передает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре.

Президент Турции обратил внимание на мероприятия, организованные в Турции по случаю прихода весны.

"На этот раз Новруз в нашей стране отметили с особой праздничной атмосферой. Мы выступаем за объявление Новруза официальным праздником в Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие власти не откажутся от усилий по укреплению братства и солидарности в обществе.

"Несмотря на происки сил, сеющих ненависть и злобу, Новруз продолжит оставаться символом новых надежд на единство 85-миллионного населения Турции", - добавил он.

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