В Калифорнии объявили о "поворотном моменте" в борьбе с пожарами

16 октября 2017 06:08 (UTC+04:00)

Власти американского штата Калифорния, где бушуют пожары, объявили о "поворотном моменте" в борьбе с этим стихийным бедствием, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

"Неделю назад все начиналось как кошмар, и вот настал тот день, о котором мы мечтали", — заявил журналистам инспектор округа Напа Белиа Рамос.

Как отмечается, в некоторых районах, где уже достаточно безопасно, людям разрешено вернуться домой. В общей сложности сейчас действует 75 тысяч предписаний об эвакуации. Накануне это число составляло около 100 тысяч.

"За последние сутки условия кардинально изменились, и это хороший признак", — сообщил официальный представитель калифорнийского управления по охране лесов и защите от пожаров Дэниел Берлант. По его словам, "возможно, это знак того, что в борьбе с пожарами пройден поворотный момент".

По последней информации, жертвами пожаров в Калифорнии стали 40 человек.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Калифорнии число жертв пожаров приближается к 40
США 15 октября 01:59
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 32 человек
США 14 октября 03:14
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 21 человека
США 12 октября 00:53
МЧС России выразило готовность оказать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии
Россия 10 октября 19:33
В Калифорнии мужчина выпал из вертолета в океан и погиб
США 1 октября 04:49
В Калифорнии произошли два землетрясения подряд магнитудой 5,7
США 23 сентября 00:33
В тушении лесных пожаров в Габале задействованы более 850 человек личного состава МЧС и минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 7 сентября 14:57
На юго-востоке Турции вспыхнул лесной пожар
Турция 6 сентября 17:01
Более тысячи жителей штата Юта эвакуировали из-за лесных пожаров
США 6 сентября 02:56
В Лос-Анджелесе в ДТП с автобусом пострадали семь человек
США 31 августа 01:10
МЧС Азербайджана вновь направило в Грузию вертолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров
Происшествия 30 августа 15:02
"Азеркосмос" предоставил Грузии спутниковые снимки лесного пожара
IT 24 августа 19:50
Грузия благодарна Азербайджану за оказанную братскую помощь - министр обороны
Политика 23 августа 19:58
Cилы МЧС Азербайджана продолжают работы по тушению пожаров в Грузии (ФОТО)
Происшествия 23 августа 19:05
Азербайджанцы показали, что являются искренними друзьями грузин – Маргвелашвили
Общество 23 августа 14:30
Лесной массив загорелся в Горийском муниципалитете
Грузия 22 августа 21:02
Специальная спасательная группа МЧС Азербайджана поможет в тушении лесных пожаров в Грузии
Общество 22 августа 20:20
Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан - премьер
Политика 22 августа 18:32