Назначен новый и.о. спецпосланника Госдепа США по международной энергетике

БАКУ /Trend/ - Сью Саарнио назначена исполняющей обязанности спецпосланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике, сообщили Trend во вторник в Госдепе.

Она имеет более чем 30-летний опыт работы в Государственном департаменте США и за рубежом.

Сью Саарнио работала старшим советником в Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки. До этого она занимала должность заместителя помощника Госсекретаря по Канаде, Мексике и региональной экономической политике в Бюро США по делам стран западного полушария.

(Автор: Ляман Зейналова)