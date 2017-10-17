Назначен новый и.о. спецпосланника Госдепа США по международной энергетике

17 октября 2017 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сью Саарнио назначена исполняющей обязанности спецпосланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике, сообщили Trend во вторник в Госдепе.

Она имеет более чем 30-летний опыт работы в Государственном департаменте США и за рубежом.

Сью Саарнио работала старшим советником в Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки. До этого она занимала должность заместителя помощника Госсекретаря по Канаде, Мексике и региональной экономической политике в Бюро США по делам стран западного полушария.

(Автор: Ляман Зейналова)

Azernews Newspaper
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