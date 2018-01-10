Эксперт рассказал об осведомителях ФБР в штабе Трампа перед выборами

У ФБР были осведомители в штабе Дональда Трампа перед выборами в 2016 году, считает Гленн Симпсон, основатель и руководитель компании Fusion GPS, которая готовила досье на политика, передает РИА Новости.



В августе Симпсон выступил на закрытых слушаниях в сенате в рамках "российского расследования", а в минувший вторник его показания опубликовала сенатор Дайан Файнстайн. В ходе выступления глава Fusion GPS в частности рассказал о Кристофере Стиле, который готовил для компании упомянутое досье.



"Как я полагал, они (ФБР) верили Крису, верили, что ему можно доверять, потому что у них были и другие разведданные, которые показывали то же самое, и одним из источников таких данных был человек внутри организации Трампа", - говорится в показаниях Симпсона.

По его словам, Стил сам связался с ФБР в сентябре 2016 года, поскольку был обеспокоен, что Трампа могут шантажировать и что это будет "угрожать национальной безопасности" США. Тогда же сотрудники бюро сказали, что у них есть "внутренний источник в штабе Трампа", утверждал Симпсон, отказавшись назвать этот источник сенаторам.

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