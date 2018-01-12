NAFTA будет пересмотрено, или Соединенные Штаты из него выйду - Минфин США

12 января 2018 01:19 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены пересмотреть условия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в противном случае Вашингтон перестанет быть его участником. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга для журналистов в Белом доме.

"Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено, или мы выйдем", - ответил он на соответствующий вопрос репортера.

Шестой раунд консультаций по NAFTA запланирован на конец текущего месяца в Монреале.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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Azernews Newspaper
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