США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур

12 января 2018 23:52 (UTC+04:00)

Власти США в пятницу объявили о новых санкциях по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур, передает РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства финансов США, в "черный список" в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции. Также в него включены Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

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