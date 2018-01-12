США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур

Власти США в пятницу объявили о новых санкциях по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур, передает РИА Новости.



Согласно данным, опубликованным на сайте министерства финансов США, в "черный список" в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции. Также в него включены Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

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