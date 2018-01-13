Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма

13 января 2018 00:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в "поддержке террористических группировок", в частности, движений "Хезболлах" и ХАМАС.

"Иранский режим является главным в мире государством, спонсирующим терроризм. Его действия позволяют "Хезболлах", ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей", - говорится в заявлении Трампа, поступившем в пятницу в РИА Новости.

По словам американского лидера, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".

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