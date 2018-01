Гильдия киноактеров США вручила свои награды

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британского режиссера Мартина Макдоны удостоен премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild) в главной номинации - "Лучший актерский состав". 24-я ежегодная церемония вручения наград этого объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее транслировали телеканалы TBS и TNT, пишет ТАСС.

Картина повествует об американской глубинке, а также о непорядочности и халатности тех, кто в силу своей профессии должен защищать и помогать обычным гражданам, о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Лента ранее уже завоевала премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучшая актриса драматического фильма", "Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий".

На победу в главной номинации также претендовали фильмы "Прочь" (Get Out), "Леди Бёрд" (Lady Bird), "Любовь - болезнь" (The Big Sick), "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound).

Лучшими исполнителями главных ролей Гильдия признала британца Гари Олдмана и американку Фрэнсис Макдорманд.

Олдман исполнил роль Уинстона Черчилля в ленте "Темные времена" (Darkest Hour). На звание лучшего актера претендовали также Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name), Джеймс Франко ("Горе-творец", The Disaster Artist), Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."; Roman J. Israel, Esq.) и Дэниэл Калуя ("Прочь", Get Out).

Макдорманд сыграла главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). На получение награды в этой номинации претендовали также Джуди Денч ("Виктория и Абдул", Victoria & Abdul), Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya), Сирша Ронан ("Леди Бёрд", Lady Bird).

Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны американские актеры Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни. Рокуэлл исполнил роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Дженни сыграла в комедии "Тоня против всех".

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Она была создана с тем, чтобы покончить с эксплуатацией актеров в Голливуде. Гильдия следит в том числе за соблюдением справедливых условий труда для своих членов, а также фиксирует случаи нарушения авторских прав.

Эксперты в области кино отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы об исходе еще одной кинопремии - "Оскар". Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.

