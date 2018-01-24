Трамп примет Макрона в Белом доме в конце апреля

Президент США Дональд Трамп примет французского коллегу Эмманюэля Макрона в Белом доме в конце апреля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как подчеркивает агентство, "это будет первый государственный визит иностранного лидера" при президенте Трампе, инаугурация которого состоялась 20 января 2017 года. "У Трампа и Макрона сложились за прошедший год дружеские отношения", - подчеркивает Reuters.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на два дипломатических источника отметила, что точные сроки госвизита Макрона пока не утверждены, и что официально об этом может быть объявлено на текущей неделе.

14 июля 2017 года Трамп посетил Париж, где в качестве почетного гостя принял участие в торжествах по случаю Национального праздника Франции. Президент был приглашен в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

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