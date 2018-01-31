Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

31 января 2018 07:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом говорится в сообщении Белого дома для прессы, передает ТАСС.

В нем отмечается, что "президент подписал указ", отменяющий "постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо". В документе подтверждается, что "Соединенные Штаты сохраняют возможность в случае необходимости" направлять в спецтюрьму дополнительных узников.

В сообщении говорится, что Пентагон должен "выработать для президента рекомендации в отношении критериев содержания под стражей в США лиц в связи с вооруженным конфликтом, включая критерии отправки" их в Гуантанамо. Таким образом министр обороны пересмотрит политику США в плане проведения задержаний на поле боя. Согласно распоряжению, учрежденная при Обаме межведомственная группа продолжит рассматривать дела узников на предмет их содержания в спецтюрьме.

"Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем все, что необходимо, для защиты нашей страны", - приводит Белый дом слова американского лидера.

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