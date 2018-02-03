Илон Маск переименовал огнеметы, чтобы избежать проблем на таможне

3 февраля 2018 10:40 (UTC+04:00)

Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы от "зомби-апокалипсиса" в неогнеметы, чтобы избежать проблем на таможне, сообщает РИА Новости.

"По-видимому, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовывает их в "неогнеметы", — написал Маск в Twitter.

"Или устройство для повышения температуры", — добавил он.

Ранее Маск представил огнемет компании Boring, который поможет "спасти от зомби-апокалипсиса". Позднее он заявил, что все огнеметы проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.

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