В США ожидают, что КНДР продолжит ракетные испытания в 2018 году

13 февраля 2018 21:42 (UTC+04:00)

КНДР, вероятно, продолжит ракетные испытания в 2018 году, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс, передает РИА Новости.

"После ускоренных ракетных испытаний с 2016 года Северная Корея, вероятно, будет продвигаться вперед, проводя новые испытания в 2018 году", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

В документе со ссылкой на прежние заявления главы МИД КНДР указывается, что одним из таких испытаний может быть "ядерное испытание в атмосфере над Тихим океаном".

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