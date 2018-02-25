Один из крупнейших криптообменников выдаст властям США данные клиентов

25 февраля 2018 14:21 (UTC+04:00)

Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase передаст Налоговому управлению США данные о 13 тысячах своих клиентов, сообщает Cointelegraph, передает РИА Новости.

Соответствующее уведомление компания разослала 23 февраля. В Coinbase предупредили, что налоговикам предоставят сведения об имени пользователя, его дате рождения, адресе, индивидуальном номере налогоплательщика и истории транзакций на площадке за 2013-2015 годы. В случае, если у кого-то из клиентов "возникнут вопросы", им следует обратиться за помощью к юристам, отмечает компания.

Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов. Налоговая служба через суд требовала предоставить доступ к данным 500 тысяч пользователей площадки. Однако в ноябре 2017 года калифорнийский суд обязал Coinbase передать налоговикам данные менее 15 тысяч пользователей.

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