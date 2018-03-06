В США влиятельный сенатор уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем

Один из наиболее влиятельных сенаторов США Тад Кохран объявил в понедельник, что уйдет в отставку 1 апреля из-за проблем со здоровьем, передает РИА Новости.



"Сожалею, что мое здоровье стало постоянной проблемой", — говорится в заявлении 80-летнего сенатора от Миссисипи.

Губернатору Миссисипи Филу Брайанту предстоит выбрать замену Кохрану до ближайших выборов. При этом, по данным издания Politico, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал Брайанта самому заступить на должность сенатора, отказавшись от губернаторского кресла.

Кохран уже 45-й год работает в сенате США. Осенью 2017 года он вернулся в сенат после длительного лечения от урологического заболевания, но выглядел слабым, отвечал невпопад на вопросы журналистов и даже потерялся в здании сената, не найдя помещение для заседаний.

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