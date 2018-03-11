Трамп готов отменить пошлины на металлы для стран ЕС, если они сделают то же самое для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности для стран Евросоюза после того, как эти государства отменят аналогичные меры в отношении американской продукции. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter, передает ТАСС.

"Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим. Большой торговый дефицит. Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи - вот это будет по-честному!" - написал президент.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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