Трамп готов отменить пошлины на металлы для стран ЕС, если они сделают то же самое для США

11 марта 2018 06:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности для стран Евросоюза после того, как эти государства отменят аналогичные меры в отношении американской продукции. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter, передает ТАСС.

"Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим. Большой торговый дефицит. Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи - вот это будет по-честному!" - написал президент.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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