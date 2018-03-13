Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона

13 марта 2018 17:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула, сообщает РИА Новости.

В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

Говоря о Тиллерсоне он заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком.

"Мы думаем по-разному, …я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.

Во вторник утром Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тиллерсон не получал официального уведомления об отставке - СМИ
США 19:04
Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (ВИДЕО)
США 18:38
В США автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье
США 18:08
Трамп заявил, что Тиллерсон после отставки будет "намного счастливее"
США 18:02
Госдеп: Тиллерсон не знает причины своего увольнения
США 17:58
США не признают режим в Нагорном Карабахе - посольство
Политика 17:43
Представитель Белого дома назвал причину перестановок в Госдепе
США 17:36
Тиллерсон покинул пост главы Госдепартамента
США 16:52
Cаммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей
США 12:23
В Техасе объявили награду за информацию о причастных к взрывам в Остине
США 11:27
Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах
США 10:26
Трюдо поблагодарил Трампа за решение не применять к Канаде таможенные пошлины на металлы
Другие страны 05:20
США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР
США 03:18
Трамп продлил санкции против Ирана
Политика 02:08
США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик - СМИ
Турция 00:54
Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР
Китай 12 марта 20:01
Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Китай 12 марта 17:47
Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США
В мире 12 марта 08:27