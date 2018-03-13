Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула, сообщает РИА Новости.

В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

Говоря о Тиллерсоне он заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком.

"Мы думаем по-разному, …я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.

Во вторник утром Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.

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