Human Rights Watch призвали сенат не утверждать кандидатуры Помпео и Хаспел

В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) выступают против кандидатур Майка Помпео и Джины Хаспел на должности госсекретаря и директора ЦРУ, поскольку считают, что они поддерживали применение пыток, передает РИА Новости.



Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ президент предложил Джину Хаспел, которая на данный момент является заместителем директора ЦРУ.

"Это глубоко тревожит, что президент Трамп выдвинул на очень высокие должности, затрагивающие положение США в мире, двух людей, которые одобряли пытки. Сенат должен отклонить обе кандидатуры", - говорится в заявлении директора офиса HRW в Вашингтоне Сары Моргон.

Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. По этой теме он прославился своими двусмысленными высказываниями в отношении заключенных.



Согласно докладу Amnesty International о нарушениях прав человека в мире-2017/18, существует информация, что в 2002 году Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде, где в это время у ЦРУ была тайная тюрьма. В этой тюрьме пытали как минимум двух человек, похищенных спецслужбами. Источники информации в докладе не приводятся. После этого Хаспел занимала пост руководителя аппарата у директора Центра по борьбе с терроризмом - отдела ЦРУ, который руководил программой тайных задержаний.



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