Human Rights Watch призвали сенат не утверждать кандидатуры Помпео и Хаспел

13 марта 2018 22:03 (UTC+04:00)

В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) выступают против кандидатур Майка Помпео и Джины Хаспел на должности госсекретаря и директора ЦРУ, поскольку считают, что они поддерживали применение пыток, передает РИА Новости.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ президент предложил Джину Хаспел, которая на данный момент является заместителем директора ЦРУ.

"Это глубоко тревожит, что президент Трамп выдвинул на очень высокие должности, затрагивающие положение США в мире, двух людей, которые одобряли пытки. Сенат должен отклонить обе кандидатуры", - говорится в заявлении директора офиса HRW в Вашингтоне Сары Моргон.

Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. По этой теме он прославился своими двусмысленными высказываниями в отношении заключенных.

Согласно докладу Amnesty International о нарушениях прав человека в мире-2017/18, существует информация, что в 2002 году Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде, где в это время у ЦРУ была тайная тюрьма. В этой тюрьме пытали как минимум двух человек, похищенных спецслужбами. Источники информации в докладе не приводятся. После этого Хаспел занимала пост руководителя аппарата у директора Центра по борьбе с терроризмом - отдела ЦРУ, который руководил программой тайных задержаний.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тиллерсон не получал официального уведомления об отставке - СМИ
США 19:04
Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (ВИДЕО)
США 18:38
В США автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье
США 18:08
Трамп заявил, что Тиллерсон после отставки будет "намного счастливее"
США 18:02
Госдеп: Тиллерсон не знает причины своего увольнения
США 17:58
США не признают режим в Нагорном Карабахе - посольство
Политика 17:43
Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона
США 17:38
Представитель Белого дома назвал причину перестановок в Госдепе
США 17:36
Тиллерсон покинул пост главы Госдепартамента
США 16:52
Cаммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей
США 12:23
В Техасе объявили награду за информацию о причастных к взрывам в Остине
США 11:27
Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах
США 10:26
Трюдо поблагодарил Трампа за решение не применять к Канаде таможенные пошлины на металлы
Другие страны 05:20
США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР
США 03:18
Трамп продлил санкции против Ирана
Политика 02:08
США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик - СМИ
Турция 00:54
Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР
Китай 12 марта 20:01
Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Китай 12 марта 17:47