Американская разведка установила секретный канал связи с КНДР

19 марта 2018 09:39 (UTC+04:00)

Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает РИА Новости.

Как сообщили собеседники телеканала, главные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, ведомство выступает за установление прямого канала передачи информации. Как отмечает телеканал, директор ЦРУ Майк Помпео, недавно выдвинутый президентом на пост госсекретаря, поддерживает такой тип "тихой дипломатии", которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до конца мая 2018 года. Как сообщила в интервью CBS глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, КНДР пока не дала никакого ответа по поводу встречи президента США с северокорейским лидером. Он отметила, что "теперь у нас установлен канал общения".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посол: У Грузии есть сильная поддержка со стороны конгресса США
Грузия 09:17
Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении
США 04:25
МИД Южной Кореи: лидер КНДР пообещал придерживаться планов по денуклеаризации
Другие страны 00:34
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
США 18 марта 04:21
Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию
Политика 17 марта 16:21
США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог
Политика 17 марта 15:43
Визит Саакяна в США подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном – посол
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 14:18
«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США
Бизнес 17 марта 13:56
The National Interest: Визит Саакяна в США наносит ущерб дружественным отношениям между США и Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 11:42
Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань
Китай 17 марта 10:29
В США самолет пришлось посадить после обнаружения собаки на борту
США 17 марта 05:59
Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США
США 16 марта 18:10
Узбекистан расширяет экспорт продукции в США
Бизнес 16 марта 18:03
Хиллари Клинтон попала в больницу
США 16 марта 16:29
Число погибших при обрушении моста в Майами возросло до шести (ОБНОВЛЕНО)
США 16 марта 14:24
Лавров: Любое использование силы США против Сирии недопустимо
Россия 16 марта 11:15
США помогут Грузии оснастить девять батальонов по стандартам НАТО
Грузия 16 марта 09:19
Мэттис обвинил Иран в попытке повлиять на выборы в Ираке
США 16 марта 08:31