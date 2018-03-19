Американская разведка установила секретный канал связи с КНДР

Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает РИА Новости.

Как сообщили собеседники телеканала, главные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, ведомство выступает за установление прямого канала передачи информации. Как отмечает телеканал, директор ЦРУ Майк Помпео, недавно выдвинутый президентом на пост госсекретаря, поддерживает такой тип "тихой дипломатии", которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до конца мая 2018 года. Как сообщила в интервью CBS глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, КНДР пока не дала никакого ответа по поводу встречи президента США с северокорейским лидером. Он отметила, что "теперь у нас установлен канал общения".

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