Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы

20 марта 2018 04:23 (UTC+04:00)

Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций, говорится в сообщении финансового ведомства Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

В санкционный список управления по контролю за иностранными активами, в частности, включены: замминистра внешней торговли и начальник управления по защите социальных и экономических прав Уильям Антонио Контрерас, глава представительства национального казначейства Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, экс-президент Сельскохозяйственного банка Венесуэлы Америко Алекс Мата Гарсия и экс-президент совета директоров Венесуэльского института социального страхования Карлос Альберто Ротондаро Кова.

"В результате сегодняшних действий все активы, которые принадлежат упомянутым действующим и бывшим чиновникам правительства Венесуэлы и находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию, а гражданам США запрещено иметь дела с ними", — говорится в сообщении минфина.

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