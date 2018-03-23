Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет

23 марта 2018 05:10 (UTC+04:00)

Госдепартамент решил одобрить потенциальную продажу Саудовской Аравии американских противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн. Об этом в четверг сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что правительство королевства изъявило желание закупить до 6696 ракет. Кроме того, поставка должна включать в себя необходимые запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку.

В Пентагоне утверждают, что сделка соответствует проводимой США внешней политике, направленной, в частности, на "усиление безопасности дружественных стран", которые способствуют "политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке". В военном ведомстве отмечают, что завершение этой сделки даст возможность Саудовской Аравии повысить свою обороноспособность. "Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе", - заверили в министерстве.

Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование.

Эр-Рияд также намерен заказать запасные части для парка бронетехники, в частности для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, на $300 млн и техническое обслуживание вертолетов, в том числе АН-64 Apache.

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