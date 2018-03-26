Экс-президент США Картер высказался против импичмента Трампа

26 марта 2018 05:08 (UTC+04:00)

Бывший президент США демократ Джимми Картер заявил в интервью телеканалу CBS, что отрицательно относится к идее об импичменте президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Я бы предпочел, чтобы в его отношении не было импичмента и чтобы он смог отработать весь свой срок, потому что я думаю, он хочет сделать хорошую работу. Я бы хотел помочь ему, если бы мог", — заявил Картер.

"Я думаю, он пробудет полный срок, если спецпрокурор по расследованию Роберт Мюллер не выдвинет уголовных обвинений против него", — добавил Картер. Он отметил, что если Трамп нарушил закон, Мюллеру следует рассказать об этом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР
Другие страны 25 марта 06:08
В Нью-Йорке в "Час Земли" погасли огни на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг
США 25 марта 05:37
Трамп выразил соболезнования Макрону в связи с терактом на юге Франции
Европа 24 марта 21:29
Тегеран раскритиковал санкции США против подозреваемых в кибератаках
Политика 24 марта 14:36
В Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговли
Китай 24 марта 08:43
Рекс Тиллерсон может стать ректором Университета Техаса
США 24 марта 04:08
Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта
США 23 марта 23:21
США имеют самые мощные ядерные силы в мире - Трамп
США 23 марта 22:43
Трамп подписал бюджет США
США 23 марта 22:06
Минфин США расширил список санкций в киберсфере против Ирана
Политика 23 марта 19:36
США ввели пошлины на импорт металлов
США 23 марта 08:40
В Белом доме заявили о приостановке введения пошлин для торговых партнёров США
США 23 марта 08:30
Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера
США 23 марта 03:29
Два бизнесмена убеждали Трампа уволить Тиллерсона в интересах саудовцев и ОАЭ - СМИ
США 23 марта 02:25
Трамп пошутил, что посоветовал бы себе не избираться в президенты
США 23 марта 01:27
Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений с Китаем
США 22 марта 21:59
Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США
Турция 22 марта 19:15
Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию в регионе - МИД Турции
Турция 22 марта 11:48