Белый дом заявил о готовности Трампа работать с Россией

26 марта 2018 23:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов к диалогу с Россией, несмотря на объявление о высылке 60 российских дипломатов из США, заявил в понедельник представитель Белого дома Радж Шах, передает Интерфакс.

"Президент все еще остается открытым для работы с Россией по вопросам взаимного интереса, например, борьбы с терроризмом и другим", - сказал Шах на брифинге.

При этом он отметил, что отравление в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было "очень дерзким поступком, безрассудным поступком", и что этот инцидент "не то поведение, которое США или наши союзники могут принять".

В понедельник администрация президента Трампа в связи с "делом Скрипаля" приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Шах назвал эти меры "ответом на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании".

Помимо США, о высылке дипломатов в понедельник объявили более 20 стран.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает.

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Azernews Newspaper
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