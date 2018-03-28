Глава ВТО: торговая война Китая и США может затормозить рост мировой экономики

28 марта 2018 11:32 (UTC+04:00)

Полномасштабная торговая война Китая и США, которая может начаться в результате применения Вашингтоном торговых ограничений по отношению к Пекину, окажет значительный эффект на мировую экономику и может быстро затормозить ее рост. Об этом генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил в среду в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

"Мы видим первые шаги [к глобальной торговой войне]... Если она будет касаться только стали и алюминия, это одно дело. Если речь идет о сотнях, тысячах продуктов, то это совсем другое дело. И эффект будет значительно другим", - сказал Азеведу. Полномасштабная торговая война окажет "серьезный эффект на глобальную экономику", а темп глобального роста может снизиться "очень быстро", добавил глава ВТО.

Тем не менее, Азеведу надеется, что серьезность происходящего очевидна. "Это большая проблема. Не думаю, что кто-то верит, что [возможность торговой войны] - это нечто незначительное, даже в администрации президента США", - заявил он и добавил, что сложившаяся между Китаем и США ситуация стала одним из самых непростых моментов в истории организации.

22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из КНР, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО по поводу предполагаемого нарушения Китаем международных правил торговли. Кроме того, хозяин Белого дома поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению китайских инвестиций в американские компании.

Помимо этого, 8 марта Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Эта мера вступила в силу 23 марта. В соответствии с ней пошлины распространяются в том числе и на китайскую продукцию.

В понедельник представитель Китая в ВТО заявил на совещании Совета по торговле товарами, что планируемый США комплекс торговых ограничений против его страны способен "подорвать многостороннюю торговую систему".

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