Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР

28 марта 2018 14:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина в связи с визитом в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

"Получил вчера вечером послание от (председателя) Китая Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Ким (Чен Ын) ждет встречи со мной. В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!" — написал Трамп в Twitter.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР. В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры (ФОТО)
Китай 15:51
Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети
Армения 15:21
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 15:03
Секута: Необходимо содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов
Нагорно-карабахский конфликт 14:31
В США водители подали коллективный иск против BMW
США 14:21
Россия приветствует переговоры лидеров Китая и КНДР
Россия 13:37
В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Европа 13:35
В Пекине заявили, что визит Ким Чен Ына не был тайным
Китай 12:48
Глава ВТО: торговая война Китая и США может затормозить рост мировой экономики
США 11:32
Фондовые индексы США упали вслед за акциями технологических компаний
США 11:11
Госдеп США о недавнем визите представителя незаконного режима Нагорного Карабаха (Эксклюзив)
Политика 10:42
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
Китай 08:30
Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой
США 07:55
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Китай 04:47
В конгресс Южной Каролины баллотируется бывший профессиональный клоун
США 01:19
Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle
США 27 марта 21:34
МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации
Узбекистан 27 марта 20:45
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово
Китай 27 марта 19:38