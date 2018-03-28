Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил послание от председателя КНР Си Цзиньпина в связи с визитом в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

"Получил вчера вечером послание от (председателя) Китая Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Ким (Чен Ын) ждет встречи со мной. В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!" — написал Трамп в Twitter.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР. В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.

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