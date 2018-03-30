Ученые из США начали клинические испытания универсальной вакцины от рака

Революционная универсальная вакцина от рака, представленная биологами из Стэндфорда в начале этого года, в ближайшее время начнет проходить клинические испытания на добровольцах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету SF Gate.

"Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину – в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года", — заявил Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Рон Леви (Ron Levy) и его коллеги по Стэнфорду уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов.

На этой неделе Леви и его коллеги заявили о том, что они скоро начнут набор добровольцев для участия в первых клинических испытаниях более простой версии этой вакцины, которая заставляет иммунитет убивать рак, но не приводит к развитию постоянной иммунной реакции на опухоли.

В общей сложности калифорнийские медики планируют провести две серии опытов в этом году, в которых примет участие 35 добровольцев, страдающих от легких форм лимфомы, одного из видов рака крови. Каждый участник эксперимента получит по две инъекции активатора иммунной системы и молекулы, "натравливающей" ее на рак, и пройдет серию обследований в стенах Стэнфорда.

Эти испытания, как отмечает Леви, направлены не на оценку эффективности, а на проверку безопасности этой вакцины для здоровья пациентов. Как отмечает ученый, его команда уверена в успешном результате этих тестов, так как оба компонента их препарата уже были одобрены регулирующими органами по-отдельности.

Уверенности добавляет и то, что, в отличие от других видов иммунотерапии или классических химио- и радиотерапии, подобные инъекции не вызывали диареи, рвоты и других проблем со здоровьем у подопытных животных, кроме легкого раздражения кожи.

По словам биолога, успешное завершение этих опытов откроет дорогу для испытания других вариантов его вакцины, поражающих большее число видов рака и способствующих развитию своеобразного "иммунитета" к опухолевым клеткам. "Рак является огромной проблемой для человечества, и мы не остановимся до тех пор, пока мы не решим ее для каждого жителя Земли", — заключает Леви.

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