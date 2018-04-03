Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Сирии

3 апреля 2018 23:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии, пишет Интерфакс.

"Я хочу выйти (из Сирии - ИФ), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Трамп.

По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с ИГ ("Исламское государство").

"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - сказал Трамп.

Ранее CNN сообщил о расхождении во взглядах Пентагона и Трампа на операцию США в Сирии. В частности, по данным телеканала, командование американской армии занималось разработкой планов по отправке дополнительных войск в Сирию, когда Трамп заявил о намерении вывести военных из этой страны.

В прошлый четверг Трамп уже заявлял, что американские войска "скоро покинут Сирию". "Мы выбиваем из ИГ дух. Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть этим теперь занимаются другие люди", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в американском штате Огайо.

Пока остается неясным, каким образом заявление американского президента повлияет на планы военного руководства США по отправке в Сирию дополнительных войск.

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Azernews Newspaper
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