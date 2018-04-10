Вице-премьер РФ: Санкции США создали неопределенность для инвесторов

Новые санкции США против российских компаний создали достаточно большую неопределенность для инвесторов, сейчас важно ее минимизировать, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Рыночные котировки формируются на основе ожиданий. И те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке. При такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя максимально консервативно. Слишком велика какая-то точечная неопределенность, и реакция совершенно непредсказуема", — сказал Дворкович, выступая на Биржевом форуме.

"Сейчас самое важное — минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, на которых трудятся сотни тысяч людей. И именно этим сейчас занимаются владельцы компаний, юристы, финансисты", — добавил он.

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