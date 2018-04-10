Трамп поблагодарил КНР за снижение пошлин на автомобили

10 апреля 2018 22:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен председателю КНР Си Цзиньпину за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в торговой сфере, передает РИА Новости.

"Я очень благодарен председателю КНР Си (Цзиньпину) за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее администрация Трампа обвинила КНР в "нечестной" торговой политике и пригрозила ввозными пошлинами на 1,3 тыс китайских товаров — общий объем пошлин мог составить до 150 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин заявил во вторник, что КНР снизит пошлины на импортные автомобили и ряд других товаров.

США также обвиняли Китай в воровстве интеллектуальной собственности и в том, что американские компании заставляют делиться технологиями с китайскими производителями, если они хотят работать на китайском рынке.

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