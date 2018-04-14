Президент Мексики и вице-президент США встретятся на "Саммите Америк"

Встреча президента Мексики Энрике Пеньи Ньето и вице-президента США Майка Пенса состоится в субботу в рамках проходящего в столице Перу "Саммита Америк", сообщила администрация мексиканского лидера, передает РИА Новости.

Как отмечается в официальном сообщении, инициатива о проведении встречи исходила от офиса вице-президента США. "Цель – диалог о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Мексикой и США", — говорится в документе.

"Правительство Мексики подтверждает непреклонную волю президента Энрике Пеньи Ньето к достижению соглашений, которые пойдут на пользу обоим народам, всегда посредством уважительного и конструктивного диалога", — подчеркивается в коммюнике.

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