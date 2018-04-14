США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии

Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома, передает ТАСС.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - отметил он.

По словам президента, США готовы использовать "все инструменты национальной мощи" против Сирии, пока Дамаск не прекратит применение химоружия.

Трамп добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и Ираном, но допускают, что этого может не произойти. Он подчеркнул при этом, что США ни при каких условиях не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии.

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