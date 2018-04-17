США хотят заменить контингент в Сирии на силы арабских стран

17 апреля 2018 10:24 (UTC+04:00)

Администрация Дональда Трампа рассчитывает созвать военнослужащих из арабских стран на замену американскому военному контингенту в Сирии для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает РИА Новости.

По данным источников издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, чтобы узнать, захочет ли Каир оказать содействие в реализации плана.

Газета отмечает, что ранее администрация США обратилась к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военнослужащих.

Как отмечает издание, новая инициатива администрации США направлена на то, чтобы избежать возникновения "вакуума в области безопасности" в Сирии, который может позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуться в регион.

При этом старший научный сотрудник аналитического центра Институт Ближнего востока Чарльз Листер считает, что созыв новых сил проблематичен, потому что "Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют военное присутствие в Йемене, а Египет не захочет защищать территорию, которая не контролируется режимом президента Башара Асада", отмечает издание. Также, по его мнению, арабские страны не согласятся посылать военных в Сирию, если США не сохранят военное присутсвие в стране.

Накануне Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть территорию Сирии. При этом в воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли рассказала, что американские войска уйдут из страны только после того, как выполнят все поставленные задачи.

Среди них — победа над террористической организацией "Исламское государство", гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

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Azernews Newspaper
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