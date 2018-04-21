Трамп прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс! Жду нашего саммита", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.

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