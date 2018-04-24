В США госпитализировали Буша-старшего

24 апреля 2018 04:35 (UTC+04:00)

Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает РИА Новости.

"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", — говорится в заявлении Макграта в Twitter.

По данным CNN, у Буша обнаружили сепсис, сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. На прошлой неделе из жизни ушла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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