В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди

26 апреля 2018 19:29 (UTC+04:00)

Национальные архивы США в четверг опубликовали последнюю партию - свыше 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, передает РИА Новости.

"Основываясь на обзорах, которые провели агентства в соответствии с распоряжением президента, нацархивы опубликовали 3539 документов 15 декабря, 10 744 документа 17 ноября, 13 213 документов 9 ноября и 676 документов 3 ноября прошлого года. Опубликованные сегодня 19 045 документов представляют финальный релиз документов", - сообщается в пресс-релизе на сайте национальных архивов.

Как отмечается, вся информация, которая на данный момент осталась засекреченной, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал действующий в тот момент президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.

Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В США на аукцион выставили секретную карту Кеннеди
США 6 апреля 22:35
В США опубликовали еще десятки тысяч документов по делу об убийстве Кеннеди
США 17 ноября 2017 20:52
В США опубликованы еще почти 700 документов по убийству Кеннеди
США 4 ноября 2017 01:25
Около 18 тыс. документов об убийстве Кеннеди останутся в архивах ЦРУ
США 27 октября 2017 21:02
В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди (Обновлено)
США 27 октября 2017 04:38
Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди
США 21 октября 2017 18:14
Кто научит американцев уважать самих себя?
Политика 12 января 2015 21:34