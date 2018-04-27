Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

27 апреля 2018 01:56 (UTC+04:00)

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как в четверг прежний глава Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США, сообщается на странице ЦРУ в Twitter, передает РИА Новости.

"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", — приводятся в сообщении слова Хаспел.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора ЦРУ Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел. Более ста американских военных в отставке призвали американский сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если после тщательных проверок ее прошлого выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

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