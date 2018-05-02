Помпео заявил, что США находятся на ранних стадиях решения кризиса вокруг КНДР

Соединенные Штаты сейчас имеют возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, разрешив кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР, однако пока ничего предсказать нельзя, стороны находятся лишь на ранних стадиях работы. Об этом заявил в среду Майкл Помпео после того, как вице-президент США Майкл Пенс привел его к присяге в качестве 70-го госсекретаря, передает ТАСС.

"Прямо сейчас у нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, и я использую слово "возможность", потому что мы находимся на ранних стадиях работы. И ее исход не определен", - заявил он.

В настоящий момент США и КНДР обсуждают вопрос об организации встречи между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей или в Сингапуре. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В минувшую субботу Трамп заявил, что его беседа с Ким Чен Ыном пройдет через три или четыре недели. Ранее Трамп отметил, что его беседа с Ким Чен Ыном состоится в начале июня или даже раньше в зависимости от развития событий.

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