Помпео заявил, что США находятся на ранних стадиях решения кризиса вокруг КНДР

2 мая 2018 20:01 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты сейчас имеют возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, разрешив кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР, однако пока ничего предсказать нельзя, стороны находятся лишь на ранних стадиях работы. Об этом заявил в среду Майкл Помпео после того, как вице-президент США Майкл Пенс привел его к присяге в качестве 70-го госсекретаря, передает ТАСС.

"Прямо сейчас у нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, и я использую слово "возможность", потому что мы находимся на ранних стадиях работы. И ее исход не определен", - заявил он.

В настоящий момент США и КНДР обсуждают вопрос об организации встречи между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей или в Сингапуре. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В минувшую субботу Трамп заявил, что его беседа с Ким Чен Ыном пройдет через три или четыре недели. Ранее Трамп отметил, что его беседа с Ким Чен Ыном состоится в начале июня или даже раньше в зависимости от развития событий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Помпео призвал КНДР незамедлительно свернуть ядерную программу
США 20:10
В Японии рассказали о желаемых результатах от саммита лидеров США и КНДР
Другие страны 19:39
Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
Китай 15:07
МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о возможной встрече Ван И с Ким Чен Ыном
Китай 13:04
Генсек ООН поддержал межкорейский диалог
Другие страны 04:36
Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР
Другие страны 1 мая 23:33
Трамп заявил, что детали встречи с Ким Чен Ыном объявят в "ближайшие дни"
США 1 мая 23:10
Абэ считает, что КНДР должна реальными действиями доказать готовность к денуклеаризации
Другие страны 1 мая 16:54
КНДР демонтирует громкоговорители, вещавшие пропаганду на границе
Другие страны 1 мая 10:36
Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США
Другие страны 30 апреля 19:12
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 30 апреля 17:07
Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации
США 30 апреля 11:22
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 30 апреля 09:20
Глава МИД Китая посетит Северную Корею
Китай 30 апреля 06:22
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 30 апреля 03:25
Помпео: США продолжат работать над сохранением единства стран Персидского залива
США 29 апреля 15:22
Канада отправила патрульный самолет и 40 военных в Японию для слежения за судами КНДР
Другие страны 29 апреля 13:24
Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией "в любое время"
Другие страны 29 апреля 12:50