Пять человек погибли при крушении военного самолета в Джорджии

3 мая 2018 01:17 (UTC+04:00)

Военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение рядом в Джорджии, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на Fox News.

Всего, по неподтвержденным сведениям, на борту находились девять человек.

Самолет ВВС Национальной гвардии США загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны, и упал, не набрав высоту. Он совершал учебный полет.

В районе катастрофы перекрыты дороги и железнодорожное сообщение; очевидцы предполагали, что судно могло упасть прямо на шоссе. Позже полиция заявила, что ни один автомобиль не пострадал. В данный момент пожар потушен, однако движение не будет восстановлено до тех пор, пока не уберут обломки самолета и разлившееся топливо.

Причина катастрофы пока не называется.

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